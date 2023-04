Bijgebouw brandt volledig uit

De brandweer snelde vrijdagmiddag omstreeks 14.30 uur naar de omgeving van het kruispunt Hoogleedsesteenweg-Noordlaan in Roeselare. In de Noordlaan was brand uitgebroken in een bijgebouw achter een woning. Het bijgebouw brandde helemaal uit, de woning is tijdelijk onbewoonbaar door rook-en roetschade.

In het bijgebouw staan elektrische toestellen opgesteld, zoals een was- en droogmachine. De bewoonster was er even voordien nog aan de slag geweest. Enkele minuten later ontstond er een brand. Die ging gepaard met een serieuze rookontwikkeling. Verschillende brandweerkorpsen snelden ter plaatse. De Noordlaan werd ter hoogte van de Gitsestraat afgesloten. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat de schade groot is. Het bijgebouw brandde volledig uit, net als een koepel vlakbij de woning. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg op de woning zelf, maar het huis liep wel rook- en roetschade op. De woning is dan ook tijdelijk onbewoonbaar.

Verkeershinder

Door het voorval en het afsluiten van de Noordlaan ontstond er grote verkeershinder in de omgeving. De brand is accidenteel ontstaan. Wellicht ligt een probleem met de wasmachine of de droogmachine aan de basis.