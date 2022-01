Bezorgde buur laat brandweer uitrukken voor… stoomwolk

De brandweer rukte woensdagmiddag in allerijl uit naar Sint-Kruis. Een buur merkte er rook op in de straat. Bij nader toezien bleek het om een stoomwolk te gaan.

Woensdagmiddag even over 15 uur merkte een alerte bewoner van de Invalidenstraat in Sint-Kruis bij Brugge rook op bij een van zijn buren. Hij alarmeerde plichtbewust de hulpdiensten, die snel ter plaatse waren.

Condensatieketel

Bij nader onderzoek bleek van brand geen sprake maar was de rookpluim afkomstig van een condensatieketel die stoom afblies. Na een korte inspectie van de installatie en het gebouw werd alles veilig gevonden en was de interventie meteen ook afgelopen.