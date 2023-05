Bewoonster naar het ziekenhuis na brand in garage

In de Biezenstraat in Roeselare brak er maandag kort na de middag een brandje uit in een garage. Het vuur doofde vanzelf waardoor de brandweer niet moest tussenkomen. De bewoonster van de woning, een oudere vrouw, werd ter controle overgebracht naar het ziekenhuis.

Het voorval gebeurde omstreeks 12.45 uur. Een vrouw stond in de keuken af te wassen, toen ze merkte dat er in de garage iets raars aan de hand was. De vrouw ging een kijkje nemen en zag dat er vuur was ontstaan in de omgeving van de elektriciteitskast.

Enkele minuten later snelde de brandweer al toe. Op dat ogenblik was het vuur al vanzelf gedoofd. De vrouw was onder de indruk van de feiten en werd ter controle overgebracht naar het ziekenhuis. De schade bleef uiteindelijk heel beperkt.