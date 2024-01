Bewoonster (58) zwaargewond na woningbrand in Wijnendale

Een 58-jarige vrouw raakte vrijdagochtend zwaargewond na een brand in haar woning in Wijnendale (Torhout). “De vrouw moest door de brandweer uit de woning worden gehaald en raakte door brandwonden zwaargewond. Ze werd naar het ziekenhuis gebracht”, zegt Annemie Wittesaele van politiezone Kouter.

De brand ontstond om 10.20 uur op de benedenverdieping van een woning in de Sparappelstraat in Wijnendale bij Torhout. De 58-jarige woont er met haar echtgenoot maar was op dat moment alleen thuis. Het gaat om een bedlegerige vrouw die in een ziekenhuisbed slaapt op de benedenverdieping aan de straatkant. De vrouw zou zelf wel nog de hulpdiensten hebben kunnen verwittigen.

“De vrouw kon evenwel niet op zelfstandige basis de woning verlaten”, zegt Annemie Wittesaele van politiezone Kouter. “De brandweer moest de woning betreden en haar bevrijden. Ze raakte bij de brand zwaargewond door brandwonden. Ze kreeg lange tijd verzorging ter plaatse en werd naar het AZ Delta in Rumbeke gebracht.” Het duurde een uur eer de vrouw overgebracht kon worden.

Uit bed gehaald

Toen de brandweer van Torhout opgeroepen werd ging het niet om een uitslaande brand. “We moesten de voordeur openbreken om binnen te raken”, zegt brandweerluitenant Alain Crombez van post Torhout. “Daarna troffen we de vrouw aan in een bed in de woonkamer. Ze was op dat moment al bewusteloos. We hebben haar meteen geëvacueerd en overgedragen aan de medische hulpdiensten. Daarna konden we de brand snel blussen. Die was ontstaan in de woonkamer in de nabijheid van het bed.” Hoe de brand precies ontstond is nog niet helemaal duidelijk. Het parket werd verwittigd maar die besliste om geen branddeskundige ter plaatse te sturen. Zowel burgmeester Kristof Audenaert als de dienst slachtofferhulp van de politie kwamen ter plaatse om met de echtgenoot en buren te spreken. De woning is onbewoonbaar verklaard en de man krijgt onderdak. (JH/JVM)