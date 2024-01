Vrijdagmorgen even over 10 uur is in de Sparappelstraat in Wijnendale bij Torhout brand uitgebroken in een woonhuis. De bewoonster, een vrouw van 58, werd door de brandweer uit haar woning ontzet. Ze is met zware brandwonden naar het ziekenhuis overgebracht.

De brand zelf was snel onder controle. Niettegenstaande is de woning onbewoonbaar. De brand ontstond op de benedenverdieping van de woning, maar de oorzaak blijft voorlopig onbekend.