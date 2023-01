Bewoners van residentie in Ieper brengen brandende step buiten en blussen vuur: “Laad en stal je step in een ruimte met een rookmelder”

Bij residentie Vogelzang aan de Ieperse Vinkenlaan vatte vrijdagnamiddag een elektrische step vuur.

Bewoners brachten de step zo snel mogelijk naar buiten en probeerden het vuur te doven met een doek en poederblussers. Brandweer Westhoek kwam ook ter plaatse en bluste na met water.

Kristof Louagie, communicatieambtenaar van Brandweer Westhoek, geeft enkele tips om brand te voorkomen bij elektrische steps en fietsen. “De batterij bewaren en opladen doe je best op de juiste plek: een droge, niet te warme en niet te koude omgeving. Laad en stal je step in een ruimte met een rookmelder en blijf in de buurt. Beperk het brandbaar materiaal in de buurt van de elektrische fiets of step, zeker tijdens het laden. Controleer regelmatig of je batterij niet beschadigd is en laat deze zeker na een zware val nakijken.” (TP)