Bewoners sluiten alle deuren bij keukenbrand in Sint-Eloois-Winkel en beperken zo de schade

Woensdagvoormiddag brak brand uit in een woning op het Bunderhof in Sint-Eloois-Winkel. Dankzij een alerte reactie van de bewoners bleef de schade beperkt en raakte niemand gewond.

“Iets dat op het kookvuur stond, is in brand gevlogen!” De verklaring van de brandweerofficier ter plaatse liet weinig aan de verbeelding over. Rond 11.30 uur merkten de bewoners van de recente woning op hoe de keuken zich vulde met rook. Ze verwittigden de brandweer die meteen een indrukwekkend arsenaal ter plaatse stuurde.

“Het vuur is ontstaan op of rond het kookvuur, waarna de vlammen werden opgezogen door de dampkap”, klonk het bij de hulpverleningszone. “Zodoende zijn de buizen van de dampkap ook beginnen branden. De bewoners hebben erg alert en vooral correct gereageerd. In afwachting van onze komst hebben ze alle deuren van de keuken gesloten. Een eenvoudige handeling die heel wat erger heeft voorkomen. We kregen het vuur snel onder controle waardoor de schade beperkt bleef tot enkel de zone rond de dampkap en het kookvuur.”

Niemand raakte gewond en dankzij de locatie van de woning zorgde het voorval ook niet voor verkeershinder.