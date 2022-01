Bewoners krijgen schouwbrand in Krommewalstraat zelf onder controle

Koude dagen in de wintermaanden staan in de meeste hulpverleningszones gelijk aan een toename van het aantal schouwbranden. Helaas ook zo in Tielt waar de manschappen van Zone Midwest Post Tielt voor de tweede keer dinsdag werden opgeroepen voor het bestrijden van een schouwbrand.

Een brand die bij aankomst in de smalle Krommewalstraat al onder controle was door het alerte optreden van de bewoners. Om er zich van te vergewissen dat opwakkeren van de brand uitgesloten was, deden de uitgerukte brandweerlieden van post Tielt en post Pittem echter een grondige inspectie alvorens de woning en de tijdelijk afgesloten Krommewalstraat terug vrij te geven.

Eerder op dinsdag brandde het in het centrum.