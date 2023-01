Bewoners geëvacueerd na gaslek in Kortrijk

Door een gaslek langs een drukke verbindingsweg in Kortrijk moesten enkele buurtbewoners vrijdag uit hun huizen worden geëvacueerd. Er was ook even sprake van de evacuatie van een naschoolse kinderopvang, maar dat was uiteindelijk niet nodig.

Het gaslek ontstond omstreeks 16 uur op de hoek van de Steenbakkersstraat en de Doorniksesteenweg. Daar werd tijdens wegenwerken een middendrukleiding geraakt. De politie en brandweer kwamen ter plaatse en enkele buurtbewoners werden geëvacueerd. Even was er ook sprake van de ontruiming van een naschoolse opvang in de buurt, maar dat bleek uiteindelijk niet nodig. Het verkeer werd tijdelijk omgeleid. De situatie was snel onder controle.