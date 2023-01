Bewoners flatgebouw op oudejaarsavond even naar buiten gehaald na brandmelding

De bewoners van een appartementsgebouw op de Zeedijk in Sint-Idesbald (Koksijde) werden op oudejaarsavond even geëvacueerd na een brandmelding in hun gebouw. Gelukkig bleek er weinig aan de hand te zijn en konden ze snel terugkeren om hun feestavond verder te zetten.

Het was om 19.45 uur, het moment dat velen aan de feesttafel zaten, dat de brandweer een oproep kreeg voor een brand in het appartementsgebouw op de Zeedijk in Sint-Idesbald. Het brandalarm was er afgegaan en op de tweede verdieping werd er rook gezien. De brandweerposten van Koksijde, Oostduinkerke, De Panne en Veurne snelden net als de politie ter plaatse. Ook de syndicus van het gebouw was aanwezig en na het horen van het brandalarm begon hij samen met de andere bewoners iedereen te evacueren.

Bij aankomst van de hulpdiensten bleek iedereen al op straat te staan. De brandweer ging het gebouw binnen en trof in een appartement een probleem aan bij de open haard die door slecht werkende ventilatie rook in de vertrekken blies. De ruimtes werden geventileerd en na afloop konden alle bewoners terugkeren. Ook de brandweer kon daarna snel terugkeren, al werden zij om 22.50 uur nog opgeroepen om in de Kursaallaan te helpen bij een medische interventie waar ze bijstand verleenden aan de ambulanciers. (JH)