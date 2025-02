Bewoners blussen zelf brand in dampkap

De brandweer werd dinsdag omstreeks 17.15 uur opgeroepen naar een appartementsgebouw op de hoek van de Honzebroekstraat en de Beekstraat in Roeselare. Daar was brand ontstaan in de keuken van een flat.

Een bewoonster van een appartement was dinsdag in de vooravond aan het koken toen er plots een brandje ontstond. De dampkap in haar keuken vatte vuur. De brandweer van Roeselare snelde ter plaatse, maar bij aankomst moest men uiteindelijk niet blussen. De bewoners hadden zelf de brand geblust. Nadat de brandweer de beschadigde dampkap afbrak, kon men terug naar de kazerne. De schade bleef uiteindelijk beperkt. In het appartement hing er wel een hoeveelheid rook.