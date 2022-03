Bewoners appartementsblok even naar buiten na brandalarm door pan op vuur

Verschillende bewoners van residentie ‘t Santhooft C in de Franslaan in Nieuwpoort moesten woensdagavond even hun flat verlaten door het loeiend brandalarm. Dat ging af rond 19.30 uur maar eerst was niet meteen duidelijk waarom.

Er hing wel een rooklucht in de gangen waarna de bewoners bij het horen van het alarm zelf naar buiten gingen. De hulpdiensten werden verwittigd en kwamen ter plaatse. Al gauw bleek er van een brand geen sprake te zijn. Wel bleek een bewoner in een flat zijn pan op het vuur even vergeten te zijn en zorgde dat voor een brandlucht en wat rook. De brandweer controleerde het gebouw en iedereen kon snel terugkeren. De ruimtes werden ook nog even geventileerd. (JH)