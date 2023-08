Bewoners appartement Zeebrugge kunnen brand zelf blussen

In een appartement langs de Rederskaai in Zeebrugge is dinsdagmiddag even na 12 uur brand uitgebroken. Het waren de bewoners zelf die de brand opmerkten en de hulpdiensten verwittigden.

De brand is ontstaan in een vuilniszak. Vermoedelijk deed een slecht gedoofde sigaret de inhoud van de zak vuur vatten. Dat ging gepaard met nogal wat rookontwikkeling.

Geen gewonden

De bewoners handelden adequaat en konden de brand zelf blussen. De brandweer ventileerde de gebouwen en deed nog een controle van de gebouwen. Niemand raakte gewond.