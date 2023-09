Bewoner voorkomt zelf erger bij brand door roofingwerken in Mesen

Een bewoner van een rijwoning in de Armentierssteenweg in het stadje Mesen kon zaterdagavond zelf erger voorkomen bij een brand. Die ontstond door roofingwerken, maar de man kon zelf blussen voor de komst van de brandweer.

Rond 18.45 uur werden de hulpdiensten ingelicht over een brand in een rijwoning in de Armentierssteenweg. “Het ging om een melding van een uitslaande brand in een woning waarbij vlammen te zien waren”, zegt Kristof Louagie van Brandweer Westhoek. “Uiteindelijk bleek het echter om een kleine brand te gaan op de bovenverdieping die door de bewoner zelf al geblust werd. Er is minieme schade, maar het huis is niet onbewoonbaar.”

Roofingwerken

Het bleek dat de man roofingwerken aan het uitvoeren was, maar daarbij iets verkeerd was gelopen en er brand ontstond. De man kon echter zelf de vlammen snel doven. Hij raakte daarbij niet gewond. Brandweerposten Mesen en Nieuwkerke snelden nog ter plaatse, maar moesten nog weinig ingrijpen. Alles werd gecontroleerd waarna de situatie veilig werd verklaard en iedereen kon terugkeren. Tijdens de brandweerinterventie was de weg een tijdlang afgesloten. (JH)