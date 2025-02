Bewoner naar ziekenhuis na uitslaande brand door frietpot: “Ook brandweerman die voet omsloeg, is afgevoerd”

Bij een uitslaande woningbrand door een frituurpot in Wervik raakte de bewoner bevangen door de rook en mogelijk verbrand. Ook een brandweerman die z’n voet verzwikte, werd overgebracht naar het ziekenhuis.

Brandweer Westhoek werd afgelopen donderdagavond opgeroepen voor een brand in een gebouw in Wervik. Het bleek te gaan om een uitslaande brand in een wijk, vlakbij sportcentrum De Pionier. Achteraan een rijwoning langs de Christuslaan sloegen vlammen naar buiten.

Frituurpot

“De brand was ontstaan ter hoogte van een frituurpot op het fornuis”, vertelt brandweerkapitein Johan Bonnier.

“Aan de achterzijde van de rijwoning sloegen de vlammen door het dak. Zoals gebruikelijk vallen we dan de brand aan langs twee zijden met behulp van een autopomp vooraan en één achteraan. Twee brandweermannen en een back-up team zijn naar binnen geweest, konden de brand blussen en de bewoner aantreffen, die ze naar buiten brachten.”

Huis onbewoonbaar

“De bewoner was bevangen door de rook en raakte mogelijk verbrand aan de handen door de frituurpot, dat moest verder onderzocht worden in het ziekenhuis”, aldus Bonnier.

“Ook een brandweerman, die zijn voet had omgeslagen tijdens de interventie, moest overgebracht worden naar het ziekenhuis. Wellicht deed de frituurpot de brand ontstaan. Het huis is niet meer bewoonbaar, maar we konden de aangrenzende rijwoningen vrijwaren.”

Door de interventie van de hulpdiensten bleef de Christuslaan een tijdlang afgesloten voor het verkeer.

(TP)