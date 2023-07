Bewoner kan brandende droogkast zelf blussen in Deerlijk

Zondagavond veroorzaakte een droogkast brand in de Andrieslaan in Deerlijk.

Het was even voor 18:30 uur zondagavond dat de brandweer werd opgeroepen voor een woningbrand in de Andrieslaan in Deerlijk.

De bewoners hadden een knal gehoord en bij nazicht bleek de droogkast in brand te staan. In afwachting van de komst van de brandweer, ging de bewoner de vlammen met een brandblusser te lijf. Met succes. De brandweer hoefde enkel nog na te blussen en de woning te ventileren.

Stofontploffing

Volgens brandweerofficier Stefaan Vanneste gaat het hier wellicht om een kleine stofontploffing in de droogkast, met brand tot gevolg. Hij loofde het koelbloedig optreden van de bewoners.

Er werd wel een ziekenwagen ter plaatse gevraagd om te controleren of de bewoners geen rookintoxicatie hadden opgelopen.

(GV)