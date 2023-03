Bewoner gewekt door brandmelder in Blankenbergse Evendijk West

Dat brandmelders levens redden is woensdagnacht nog maar eens bewezen. Even voor middernacht werd de bewoner van een rijhuis in de Evendijk West in Blankenberge gewekt door een brandmelder.

Toen hij beneden in de woonkamer ging kijken woedde de brand reeds fel. Bij aankomst van de opgeroepen brandweer was de brand uitslaand. De brandweer had de brand na enige tijd onder controle maar de benedenverdieping van de woning is volledig uitgebrand.

Stapel hout

“De aanpalende woningen konden wel gevrijwaard worden. De oorzaak van de brand is vermoedelijk een stapel hout die naast de kachel lag opgestapeld en door hitte overdracht vuur vatte. De bewoner is dankzij de brandmelder aan erger ontsnapt”, zegt kapitein Francis Daniaux van brandweer Zone 1.

Hij werd ter plaatse opgevangen door de opgeroepen ambulance. Tijdens de bluswerken was de straat voor alle verkeer afgesloten. Dat leverde gezien het nachtelijk uur geen problemen op. De woning is onbewoonbaar. De bewoner werd door familie opgevangen.