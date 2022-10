Bewoner gaat met succes keukenbrand te lijf

In de Rietlaan in Sint-Michiels, Brugge is dinsdagmiddag even voor 15 uur brand uitgebroken in een woning.

De brand die in de keuken ter hoogte van de vaatwasser ontstond zorgde voor nogal wat rook in de woning. De bewoner bleef echter kalm en ging, nadat de hulpdiensten verwittigd waren, zelf de brand te lijf.

Met succes, de gearriveerde brandweer diende enkel nog wat kleine nabluswerken te doen en de woning te verluchten. Niemand raakte gewond en de schade bleef beperkt tot de vaatwasser en de keuken.