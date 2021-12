Bewoner even naar het ziekenhuis na appartementsbrand vlak na middernacht

De brandweer van Oostende werd tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag in allerijl opgeroepen voor een appartementsbrand aan het Prinses Clementinaplein. De schade bleef beperkt tot een kamer.

De buurt rond het Prinses Clementinaplein stond kort na middernacht even in rep en roer toen de brandweer er met de grote middelen arriveerde. Bij aankomst van de brandweer waren geen uitslaande vlammen zichtbaar. “Het ging om een brand op de vijfde verdieping van het gebouw”, zegt luitenant Van Cleven van de Oostendse brandweerpost. “De brand situeerde zich in een kamer en is ook beperkt gebleven tot die kamer.”

De brandweerpost van Oostende bevindt zich op amper 100 meter van het Prinses Clementinaplein. “Gelukkig maar”, vervolgt de brandweerluitenant. “Door de korte afstand waren we heel snel ter plaatse. Anders waren de gevolgen waarschijnlijk veel groter geweest. Meneer heeft goed gehandeld: hij hield de deur van de kamer dicht. Daardoor bleef de schade beperkt.”

De bewoners van het naastliggend appartement werden uit voorzorg geëvacueerd uit het gebouw. “Die mensen werden opgevangen in een gevorderde bus van De Lijn. De bewoner van het appartement raakte bevangen door de rook en werd naar het ziekenhuis gebracht. Die mocht na enkele uren het ziekenhuis terug verlaten. Na ventilatie en meting mocht iedereen terug naar huis, ook de bewoner”, aldus Van Cleven.