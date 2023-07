Bewoner en zijn hond gered bij woningbrand in Knokke-Heist

Op zaterdagmorgen 1 juli werd even over 7 uur melding gemaakt van een woningbrand in de Vossenhul in Knokke-Heist.

Het waren de buren die alarm sloegen en de hulpdiensten verwittigen. Ter plaatse troffen ze de bewoner en zijn hond aan. De man werd met verschijnselen van rookintoxicatie naar het ziekenhuis overgebracht.

De hulpverleners ontfermden zich over de viervoeter. De oorzaak van de brand die op de benedenverdieping ontstond is momenteel nog onduidelijk. Er wordt een onderzoek ingesteld.

(JVM)