Bewoner denkt brand te zien in appartement van buurman in Sint-Kruis

Maandagmiddag rond 13.00 uur verwittigde een bewoner van een appartement langs de Moerkerksesteenweg in Sint-Kruis, Brugge de brandweer.

Hij beweerde rook te zien in het appartement van zijn buurman. De brandweer was snel ter plaatse en kon via een ladder het appartement betreden.

Maar rook of ander onheil konden ze niet vinden. Na een controle werd alles veilig verklaard. De overbezorgde buurman werd bedankt voor zijn kordaat optreden.

(JVMA)