Bewoner blust zelf dakbrand met emmers

Een bewoner van een woning in de Scharebrugstraat in Blankenberge kon maandagavond erger vermijden toen brand ontstond aan zijn dak. Met enkele emmers water kon hij het vuur doven.

Maandagavond is aan het dak van een woning in de Scharebrugstraat in Blankenberge een kleine brand ontstaan. Het waren buurtbewoners die de vlammen opmerkten en de hulpdiensten verwittigden.

De bewoner kon echter nog voor de aankomst van de brandweer, met een paar emmers water zelf de kleine brand blussen. De blussers dienden dan ook niet tussen te komen. Niemand raakte gewond. De juiste oorzaak van de brand is niet gekend en wordt onderzocht.