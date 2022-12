Bewegingsdetector begint te roken: supermarkt opent met vertraging

Een bewegingsdetector die begon te roken, zorgde ervoor dat de AD Delhaize in de Kortrijksestraat in Oostkamp dinsdagmorgen met vertraging moest openen.

Even voor 8 uur dinsdagmorgen begon in de AD Delaize in de Kortrijksestraat in Oostkamp een bewegingsdetector in de afdeling beenhouwerij te roken. De brandweer werd opgeroepen maar moest niet blussen.

Afkoppeling van het toestel en een controle volstonden voor de hulpdiensten. Wel was de elektriciteit in de winkel uitgevallen. Daardoor kon de zaak niet op tijd open gaan. En bleven de eerste klanten voor de deur wachten. Een elektricien kwam ter plaatse om het euvel op te lossen.