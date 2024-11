Bestuurster ziet hoe wagen in vlammen opgaat in Kuurne: “Nog net op tijd mijn auto kunnen verlaten”

Zondagmorgen even na 11 uur is een voertuig aan de Meihoek in Kuurne volledig uitgebrand. Toen de bestuurster van een Škoda Fabia haar wagen probeerde te starten, vatte het voertuig plots vuur.

“Ik heb nog net op tijd mijn auto kunnen verlaten voordat hij binnen enkele minuten volledig in vlammen opging”, vertelt de aangeslagen bestuurster. “Normaal parkeer ik mijn auto altijd op de oprit van mijn woning, maar dit keer stond hij aan de overkant van de straat. Zodra ik rook van onder de motorkap zag komen bij het starten, ben ik snel uitgestapt.”

Eerder al problemen

De bestuurster vertelt dat ze zaterdag al problemen ondervond met de wagen. “De auto weigerde toen te starten en ik moest een automonteur laten komen. Het probleem bleek bij de batterij te liggen. Met behulp van een snelstarter kreeg hij de wagen weer aan de praat. De monteur raadde me aan een lange rit te maken, wat ik ook heb gedaan. Maar toen ik deze ochtend opnieuw wou starten, ging het volledig mis en vatte de auto meteen vuur.”

Kortsluiting

De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. De brand veroorzaakte een flinke rookontwikkeling en ook een naastgelegen voertuig liep schade op aan de voorzijde. Vermoedelijk ligt een kortsluiting aan de basis van de brand. De bestuurster bleef gelukkig ongedeerd.