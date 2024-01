Bestelwagen volledig uitgebrand in Waregem: bestuurster kan net op tijd ontkomen

In de Tapuitstraat in Waregem is maandagmiddag een auto volledig uitgebrand. De automobiliste kon zich nog net op tijd aan de kant zetten, maar de brand ontwikkelde zich erg snel.

De brandweer kwam rond 14.15 uur ter plaatse in de Tapuitstraat, maar bij hun aankomst stond de bestelwagen al in lichterlaaie. Vermoedelijk deed zich al rijdend een technisch defect voor. De bestuurster merkte rook op van onder de motorkap en parkeerde zich langs de kant van de weg. Zij en een passagier konden zich net op tijd in veiligheid brengen en bleven ongedeerd.

Inferno

Hun voertuig was in geen tijd tot een inferno herschapen. De brandweer had de brand desondanks vlug onder controle, al konden ze niet voorkomen dat de wagen van voor tot achter helemaal uitbrandde. Tijdens de bluswerken was de Tapuitstraat korte tijd plaatselijk afgesloten.