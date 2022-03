Bestelwagen vat plots vuur in Oostrozebeke: “Na vijftig meter rijden schoot de wagen in brand”

Zaterdagnamiddag vatte een witte bestelwagen plots vuur in de Ernest Brengierstraat in Oostrozebeke. De bestuurster raakte tijdig uit het voertuig en probeerde tevergeefs de eerste vlammen te blussen, maar de bestelwagen stond al snel in lichterlaaie.

Het incident vond iets voor 16 uur plaats in de Ernest Brengierstraat. De bestuurster vertrok van haar woonst maar merkte al snel enkele vlammen op vanonder de motorkap. Ze parkeerde haar witte bestelwagen naast het postkantoor en probeerde het vuur te doven. Ondertussen snelden enkele buurtbewoners toe met een brandblusapparaat, maar alle moeite bleek tevergeefs. In een mum van tijd stond de bestelwagen in lichterlaaie.

Oorzaak onbekend

De brandweer snelde ter plaatse en zette meteen alle middelen in om het brandende voertuig te blussen. “De schade aan de camionette is enorm, maar gelukkig raakte mijn tante meteen uit haar auto”, vertelt een familielid. “We weten niet wat de oorzaak kan zijn. Na vijftig meter rijden, schoot de wagen plots in brand.”

Ook de brandweer kon moeilijk inschatten wat de precieze oorzaak zou zijn. Waarschijnlijk veroorzaakte een kortsluiting het vuur. De hulpdiensten bleven nog nablussen en ruimden nadien de straat op.