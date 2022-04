Bernard gaat zware brand bij houtzagerij Remi Rykeboer in Leisele te lijf met tien brandblussers: “Hij kon het ergste voorkomen”

Dankzij het moedige optreden van Bernard Ryckeboer (63) kon maandagavond een inferno vermeden worden in de houtzagerij Remi Rykeboer in Leisele. Bernard ging met 10 brandblussers de brandende machine te lijf tot de komst van de brandweer. De zaak is sinds 2021 in handen van twee vennoten uit Oudenaarde, die het bedrijf naar Ronse verhuizen. “We zijn Bernard dankbaar voor zijn actie”, zegt Pieter Orbie (45).

De houtzagerij Remi Ryckeboer in de Kerselaarstraat in Leisele bij Alveringem is een begrip in de regio. Het familiebedrijf bestaat al 101 jaar en werd opgericht door Julien Ryckeboer. Nadien kwam zoon Remi en kleinzonen Bernard (63) en Guido (69) aan het roer.

Na een lange carrière zijn beiden gestopt met de zaak en omdat er geen opvolgers waren in de familie vonden ze externe overnemers. De vennootschap, het wagen- en machinepark en de klanten werden overgenomen door vennoten Pieter Orbie (45) en Jeroen Roos (35), beiden uit Oudenaarde.

Orbie was vroeger schepen in Oudenaarde en Algemeen Directeur van het Lokaal Bestuur in Wetteren. Zij verhuizen de zaak naar een gloednieuw bedrijventerrein in Ronse. De gronden en gebouwen in Leisele krijgen een herbestemming.

Geblust met 10 brandblussers

Het is in de oude site dat er maandagavond een felle brand uitbrak in een grote zaagmachine in een loods. “Een buur had rook opgemerkt en verwittigde Bernard, die nog vlakbij woont”, zegt Pieter Orbie.

“Hij belde de hulpdiensten maar trok zelf naar binnen. Met zowat 10 brandblussers kon hij het vuur binnen de perken houden tot de komst van de brandweer. Zijn moedig optreden heeft zeker erger voorkomen en daar zijn we hem erg dankbaar voor. Bernard ademde wat te veel rook in en kreeg medische bijstand maar stelt het goed.”

“We zijn ook blij dat we recent nog alle 30 brandblussers in het bedrijf lieten vernieuwen. De brandschade is zo beperkt tot het dak, de machine en een elektriciteitskast. Er ligt echter ook veel water in het bedrijf. Een productielijn is volledig onderbroken maar we kunnen wel blijven leveren aan onze klanten.”

Verhuis naar Ronse

De houtzagerij blijft nog tot het najaar in Leisele maar verhuist dan naar een gloednieuwe site in Ronse. “We geloven er zeer sterk in en willen het verzagen van Belgische bomen en het eindproduct afleveren aan onze klanten in België houden”, zegt Orbie.

“Steeds vaker gaan bomen van hier naar China om dan als eindproduct terug te keren. Wij leveren ons gezaagd hout aan meubelmakers, schrijnwerkers, houtgroothandel en palettenfabrieken. Mooi is ook dat ons nieuw bedrijf op een duurzaam industrieterrein wordt gevestigd.”

“Er is een biomassacentrale waar wij houtsnippers zullen leveren om zo verwarming mee op te wekken. We hebben momenteel acht werknemers in dienst in Leisele waarvan de helft nu al uit de streek rond Ronse komt en dus mee verhuizen. We zoeken dus nog steeds personeel.”

