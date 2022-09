Bermbrand zorgt voor zwartgeblakerd gras langs A19

De brandweer werd donderdagmiddag opgeroepen voor een bermbrand langs de A19.

De droogte zorgde afgelopen zomer al op verschillende plaatsen voor bermbranden en donderdagnamiddag was dat ook het geval langs de A19 in de richting van Ieper. Een flink stuk gras ter hoogte van het Polygoonbos raakte zwartgeblakerd. De brandweer had de brand relatief snel onder controle. Tijdens de bluswerken bleef één rijstrook afgesloten voor het verkeer.