Bermbrand in Brugge flakkert enkele uren na brand terug op

Omstreeks half negen moest de brandweer voor een tweede keer uitrukken om een bermbrand te blussen op de verkeerswisselaar E40-E403 in Brugge. Eerder op de dag diende dit ook al te gebeuren.

Even na 14 uur ging een paar 100 vierkante meter in vlammen op. De brandweer kon de bermbrand blussen, maar blijkbaar waren er toch nog een paar stukken aan het smeulen met een heropflakkering tot gevolg. Met wat regen in het vooruitzicht en minder warme temperaturen wordt de kans op bermbranden wat kleiner. Al blijft de grond natuurlijk kurkdroog.