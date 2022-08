Berm en weide gaan in vlammen op, vermoedelijk door sigaret van automobilist

Op zaterdagmiddag 13 augustus ging een stuk berm en naastgelegen weide in vlammen op. Gelukkig blies de wind niet hard en kon de brandweer snel optreden om erger te voorkomen. Volgens de eerste observatie zou een weggegooide sigaret de vlammen veroorzaakt hebben.

Iets voor 13.00 uur op zaterdagmiddag ontvingen de hulpdiensten een oproep dat er een stuk berm had vuur gevat, tussen de Expressweg (N382) en de Gentstraat op de grens van Ingelmunster en Oostrozebeke.

“Een buurvrouw sprak over twee vierkante meter”, reageert brandweerofficier Wim Decoopman. Maar toen hij en zijn manschappen even later ter plaatse kwamen, stond er al een grote oppervlakte in lichterlaaie. “De vlammen van de bermbrand waren overgeslagen op de weide ernaast.”

Sigaret

Uiteindelijk kreeg men het vuur snel onder controle. “De wind maakte het niet zo gemakkelijk, maar gelukkig blies die niet te hard. We hebben meteen alles kunnen blussen. Dergelijk gewas brandt meteen op en blijft niet lang smeulen. Het zou een ander verhaal zijn mocht er bijvoorbeeld hout vuur gevat hebben.”

De oorzaak van de brand is nog niet gekend. “Maar het kan bijna niet anders dan dat de bermbrand ontstond door een weggegooide sigaret”, reageert Decoopman. “Er ligt en gebeurt hier niets die zomaar vuur kan creëren. De bestuurder zal het waarschijnlijk nooit geweten hebben, maar je ziet dus maar wat voor een gevolgen zo’n acties kunnen hebben.”

(LV/ Foto LV)