Beperkte schade in keuken nadat dampkap in brand vliegt

In een woning in de Bosdreef in Jonkershove bij Houthulst ontstond vrijdag kort voor de middag een brand. Het bleek om een dampkap te gaan die in brand was gevlogen. “Daardoor ontstond er ook een brandje in de keuken, maar die bleef beperkt”, klinkt het bij de brandweer.

De brand in de woning in de Bosdreef ontstond vrijdag rond 11.25 uur. In de keuken van een woning was men bezig met het bereiden van een maaltijd toen het plots verkeerd ging. In de dampkap ontstond een brand waardoor er enkele vlammen te zien waren. De brandweer werd gebeld en de aanwezigen in het huis verlieten ogenblikkelijk de plaats. “Bij onze aankomst bleek de dampkap in brand te staan, vermoedelijk door een technisch defect,” zegt brandweerkapitein Dirk Vandekerckhove van post Ieper. “In het huis hing ook al flink wat rook. We hebben de dampkap snel kunnen losmaken en naar buiten gebracht. Binnen hebben we met beperkt wat water geblust om niet nog meer schade te veroorzaken. Er ontstond ook een kleine brand in de keukenkasten, die we eveneens geledigd en geblust hebben. De schade bleef gelukkig beperkt. We hebben de woning geventileerd zodat de bewoner snel kon terugkeren.” (JH)