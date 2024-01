In een schuur in de Hollevoordestraat in Zedelgem is maandag rond middernacht brand ontstaan. De brandweer snelde meteen ter plaatse.

De opgeroepen brandweer had de smeulende brand in de opslagplaats, die met veel brandbaar materiaal gevuld was, snel onder controle en kon uitbreiding voorkomen. Eerder op de dag waren er nog jongeren in de schuur aan het spelen. Zij liggen vermoedelijk aan de oorzaak van de brand. Er raakte uiteindelijk wel niemand gewond en de schade blijf al bij al beperkt.