Beperkte schade bij appartementsgebouw in Roeselare nadat probleem met kerstverlichting brand veroorzaakt

Donderdagochtend ontstond er omstreeks 9.30 uur een brand in een van de appartementen in het Noordhof, in Roeselare. De brandweer kon het vuur snel blussen, de schade bleef uiteindelijk beperkt. Oorzaak van de brand was een probleem rond de transformator van de kerstverlichting.

De bewoners van een appartement op de bovenste verdieping van een van de gebouwen aan het Noordhof merkten het probleem zelf op. “Zowel zij als de andere bewoners van het appartementsgebouw hebben goed gereageerd. De evacuatie verliep erg vlot”, aldus Toon Dumoulin, brandweerofficier bij de brandweer van Roeselare.

Een twintigtal mensen verliet voor even hun woning. Ondertussen snelde de brandweer toe. “We konden het vuurtje snel blussen. De brand werd veroorzaakt door een probleem rond de transformator van de kerstverlichting.”

De schade in het appartement bleef uiteindelijk vrij beperkt. Er is vooral roetschade.