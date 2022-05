Beperkte grasbrand in Bulskamp

Zaterdagnamiddag werden twee tankwagens, één van het brandweerkorps van Veurne en één van het korps van Koksijde-Oostduinkerke, naar de Presendestraat op de grens van Steenkerke met Bulskamp gestuurd.

Achter een gebouw in een weide langs een landelijke private weg was er brand ontstaan in een stuk gras. De brandweer had het brandje snel onder controle en kon na één uur terug de kazerne vervoegen.

Hoe het brandje ontstond is niet bekend.

(JT)