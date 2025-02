BEKIJK – Pelletkachel zorgt voor problemen in Zedelgem

Zaterdagavond even voor 23 uur zorgde een slecht werkende pelletkachel voor problemen in een woning in Turfhouwe in Zedelgem.

Door de defecte kachel kwam er rook in de woning terecht. De opgeroepen brandweer had de situatie al snel onder controle en kon erger voorkomen. De defecte pelletkachel kon naar buiten gebracht worden en de woning werd grondig geventileerd. Grote schade bleef gelukkig uit.

© JVM



