BEKIJK – Droogkast vat vuur in brasserie ‘t Bloemhuisje

Woensdagmiddag even voor 14 uur vatte de inhoud van een droogkast in brasserie ‘t Bloemhuisje in Oostkamp vuur.

De uitbater van de populaire brasserie in de Albrecht Rodenbachstraat in Oostkamp reageerde adequaat. Hij alarmeerde de hulpdiensten en bracht de aanwezige klanten naar een ander deel van de zaak. Daarna ging hij met een brandblusser de brandende inhoud van de droogkast te lijf.

De brandweer kon de droogkast naar buiten brengen en de smeulende kledij blussen, maar diende verder niet tussen te komen. Binnen, waar de droogkast stond opgesteld, is er wat rookschade maar die is minimaal. De klanten ondervonden geen hinder van het gebeuren en konden eens alles opgeruimd terug van hun consumpties genieten. De droogkast en de inhoud zijn wel verloren.



© JVM

© JVM

© JVM

© JVM