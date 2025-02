BEKIJK – Auto vat vuur op weg: “Inzittenden waren tijdig uit de wagen”

In Sint-Jan bij Ieper begon een rijdende auto vrijdagavond plots te roken. De inzittenden konden ontsnappen aan de vlammen, maar de wagen is verloren.

Brandweer Westhoek werd vrijdag even voor 18 uur opgeroepen voor een voertuigbrand in de Ieperse deelgemeente Sint-Jan. Het ging om een brandende auto op de Brugseweg, vlakbij de kruispunten met de Tentestraat en wat verderop de Noorderring waar werken bezig zijn. “Die wagen kwam tot stilstand op het fietspad en stond in lichterlaaie”, getuigt een buurtbewoner.

Zwarte rookpluim

“De auto — wellicht van het merk Mercedes — begon te roken tijdens het rijden”, verklaart brandweerkapitein Dirk Vandekerckhove. “De inzittenden konden het voertuig nog aan de kant zetten en tijdig uitstappen. Bij aankomst van de brandweer was de auto precies één grote toorts. Door de brandende autobanden was een grote zwarte rookpluim van ver zichtbaar. Het ging om een dieselwagen. We hadden de brand snel onder controle, er was niet meteen ontploffingsgevaar. De oorzaak was wellicht een technisch defect.”

Het voertuig was volledig uitgebrand en moest getakeld worden, waarna het wegdek gereinigd werd. Tijdens de interventie van de brandweer en de takelwerken was de Brugseweg plaatselijk volledig afgesloten voor het verkeer. (TP)