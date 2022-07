Bekend sterrenrestaurant Carcasse in Sint-Idesbald sluit een week de deuren na keukenbrand: “Zware domper, maar het kon veel erger geweest zijn”

Het bekende restaurant Carcasse van slager Hendrik Dierendonck in Koksijde, al vijf jaar lang bekroond met een Michelinster, moet een week de deuren sluiten na een kleine brand in de keuken zondagavond. Hendrik vernam het nieuws net nu hij op vakantie is in het buitenland. “Het is een zware domper, maar het kon veel erger geweest zijn”, zegt hij. Vijfhonderd eters moeten deze week afgezegd worden.

De brand werd zondagavond rond 22.20 uur gesignaleerd in het restaurant met aanpalende slagerij op de hoek van de Henri Christiaenlaan met de Koninklijke Baan in Sint-Idesbald, nabij Koksijde. Het bekende vleesrestaurant van slager Hendrik Dierendonck (47) is al jaren een begrip in de streek en ver daarbuiten. Sinds 2017 heeft het één Michelinster en dit jaar prijkt het ook op de achtste plaats van beste steakrestaurants in de wereld. Het restaurant moet deze week echter de deuren sluiten, na de keukenbrand van zondagavond.

Vreemde geur

Het was restaurantmanager en chef Timon Michiels (24) die de brand zondagavond opmerkte. “We waren aan het einde van de service toen we wat rook opmerkten in de keuken”, zegt Timon. “Op zich niet vreemd omdat we met houtskool werken en er altijd wel wat rook is. Maar er hing ook een vreemde geur. Ik vertrouwde het zaakje niet en besloot het zeker voor het onzekere te nemen en de brandweer te laten komen. Dat bleek hoognodig, want er werd een kleine brand ontdekt in een wand achter de houtskooloven. De elektriciteit brandde erdoor en het leidde vooral tot rookontwikkeling. Gelukkig waren we er dus snel bij en kon voorkomen worden dat het vuur door ging. Op dat moment waren er klanten van vier tafels aanwezig en waren nog enkele aan het eten. Zij zijn helaas moeten vertrekken.”

“Er hing een vreemde geur. Ik vertrouwde het zaakje niet en verwittigde de brandweer” Timon Michiels Restaurantmanager en chef

Carcasse stond net voor het begin van een drukke week, waar het de sluitingsdag op dinsdag uitgezonderd elke dag open is, aan het begin van het seizoen. “Dat betekent dat we elke dag zo’n 100 eters hebben”, vervolgt Timon. “We voorspellen dat we de hele week moeten sluiten en hopen dit weekend terug te openen. Daarom zullen we zo’n 500 eters moeten annuleren deze week. Hen contacteren we allen snel. We begrijpen dat dit voor iedereen een ontgoocheling is, maar geven hen dan voorrang bij een nieuwe reservatie. Deze week zullen we de handen vol hebben met wat opruimwerk en werk met de experts en verzekering. Onze elektricien en keukenbouwer starten ook meteen met de herstelwerken. We hopen er komend weekend dan opnieuw in te vliegen”, besluit Timon.

Machteloos op vakantie

Eigenaar en slager Hendrik vernam het nieuws van de brand op vakantie in het buitenland. “Ik ben pas zaterdag vertrokken om er even tussenuit te zijn”, zegt Hendrik. “Om 22.30 uur kreeg ik het telefoontje dat niemand wil krijgen. Als ik thuis was geweest, zou ik ook machteloos zijn tegen de brand, maar nu in het buitenland is dat nog meer het geval. Er moet heel wat geregeld worden, naar verzekering en klanten toe. Gelukkig heb ik een sterk team dat van aanpakken weet. Het is wel een zware domper voor mijn vakantie, maar zeker ook voor ons team, zo in het begin van het seizoen. We mogen ons wel gelukkig prijzen dat alles beperkt bleef, want als de brand uitbreiding had gevonden kon dit veel erger geweest zijn. Een pluim ook voor het schitterend werk van de hulpdiensten.” (JH)