Bejaarde vrouw kan brand in woning Sint-Michiels zelf blussen

Donderdagavond is even na 21 uur in de Rijselstraat in Sint-Michiels Brugge brand uitgebroken in een woonhuis.

De bejaarde bewoonster merkte de brand ter hoogte van de zekeringskast op toen de elektriciteit in de woning uitviel. Ze kon met behulp van haar zoon de brand blussen met een poederblusser die ze uit de wagen haalden. Bij aankomst van de brandweer was de brand al geblust. Die diende enkel de woning te verluchten, maar moest verder niet ingrijpen.

De schade in de woning bleef beperkt tot de zekeringkast. Nutsmaatschappij Fluvius kwam ter plaatse om de woning voorlopig weer van elektriciteit te voorzien. Een elektricien zal de geleden schade moeten herstellen. Niemand raakte gewond.