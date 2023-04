Bejaarde man levensgevaarlijk gewond bij woningbrand in Ichtegem, buren redden zijn vrouw

Bij een zware woningbrand in Ichtegem is een bejaarde man woensdagavond levensgevaarlijk gewond geraakt. Zijn hulpbehoevende vrouw kon door twee buren en een passant uit de woning worden gehaald. “We wilden de man binnen ook nog zoeken, maar stonden machteloos tegen de dikke, zwarte rook. Het was zo frustrerend”, zegt buurman Steven G. (47). De brandweer vond de man nadien in de woonkamer.

Het vuur in de klassieke villa op de Torhoutbaan in Ichtegem brak woensdagavond rond 19.40 uur uit. In het huis wonen C. en A., een bejaard en hulpbehoevend koppel. Er ontstond plots een hevige brand in de woonkamer. A. kon de alarmknop op haar armband indrukken en zo bellen naar haar dochter, waarbij ze riep dat er brand was. Met haar rollator raakte ze nog net bij de voordeur, waar twee buren en een toevallig passerende aannemer haar te hulp snelden.

Machteloos

“Mijn vrouw was net buiten en had de rook gezien”, zegt buurman Steven G. (47). “Ook mijn buurman merkte de vlammen tegelijkertijd op. We belden de 112 en in mijn vlucht graaide ik mijn tuinslang mee. Samen met die aannemer snelden we naar de voordeur die de bejaarde vrouw net had geopend.”

“Help, help”, riep ze. Mijn man is nog binnen, red hem. Maar wat we ook probeerden, we waren machteloos. Uit de voordeur kwam een dikke, pekzwarte rook en op dat moment sprongen ook de ramen van de woonkamer waardoor we het vuur zagen. We konden haar man met de beste wil van de wereld niet bereiken, het zou levensgevaarlijk geweest zijn. We vonden zelfs geen aansluiting voor water buiten zodat we niet konden blussen met mijn tuinslang. Het was zo frustrerend.”

Man zwaar verbrand

De intussen toegesnelde brandweerposten van Torhout en Oostende baanden zich meteen een weg naar binnen. “In de woonkamer troffen we op de grond de bejaarde man aan”, zegt luitenant Jurgen Delchambre. “Hem konden we snel evacueren. Maar helaas was hij er erg aan toe. Hij raakte zowel op zijn lichaam als inwendig verbrand. De man kreeg een hele tijd verzorging en zuurstof ter plaatse toegediend en werd daarna overgebracht naar het ziekenhuis van Gent, voor verzorging van zijn brandwonden. De vrouw raakte lichter bevangen door de rook en werd naar het ziekenhuis van Torhout gebracht. De brand zelf kregen we uiteindelijk snel onder controle. Ze bleef beperkt tot de woonkamer en keuken. Die brandden wel volledig uit en het huis is onbewoonbaar.”

Omdat de oorzaak van de brand onduidelijk was en omdat de man levensgevaarlijk gewond raakte, werd het parket verwittigd. Die stuurde een branddeskundige ter plaatse. Tijdens de interventie werd de Torhoutbaan voor langere tijd afgesloten. Rond 21.15 uur was ze terug volledig vrij.

Hart onder de riem

Ook burgemeester Lieven Cobbaert (Liberaal 2018) kwam ter plaatse. “Ik sprak met de dochter van het koppel en kon weinig meer doen dan hen een hart onder de riem te steken”, zegt hij. “Ze zijn begrijpelijkerwijs in shock want de beide ouders liggen in het ziekenhuis. Ik bood hen de hulp aan van de gemeente als er later nood zou blijken aan opvang voor het koppel. Maar laten we vooral hopen dat ze hier beiden door raken en het ziekenhuis kunnen verlaten.”

De burgemeester dankte niet alleen de hulpdiensten, maar ook de hulpvaardige buren voor hun inzet. “Hopelijk keren onze buren terug”, besluit Steven. “Want die mensen hielden énorm van hun huis. Ze onderhielden de woning en hun tuin met de grootste zorg. We hopen hen snel terug te zien.” (JH)