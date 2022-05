Bejaarde man kan brandend huis net op tijd ontvluchten in Beveren-Aan-Den-IJzer: “Maar zijn woning is reddeloos verloren”

Een zware uitslaande brand vernielde maandagnacht de alleenstaande woning van een bejaarde man in de Roesbruggestraat in Beveren-Aan-Den-IJzer (Alveringem). Toen de brandweer aankwam stond het huis al in lichterlaaie. “Gelukkig kon de man tijdig ontkomen”, zegt Kristof Louagie van Brandweer Westhoek.

Het vuur werd maandagavond rond 23.00 uur opgemerkt toen er al meteen vlammen te zien waren die uit het huis in de Roesbruggestraat in Beveren-Aan-Den-IJzer kwamen.

Tijdig ontkomen

“Toen de brandweer aankwam ging het reeds om een uitslaande woningbrand waarbij de volledige bovenverdieping in lichterlaaie stond”, zegt Kristof Louagie van brandweer Westhoek.

“Ook het dak was reeds grotendeels ingestort. Gelukkig kregen we meteen ook de melding dat de bejaarde bewoner er in geslaagd was zijn woning tijdig te ontvluchten zodat er geen slachtoffers zijn. De wagen van de man stond nog geparkeerd tegen zijn gevel en met de jeep van de brandweer werd die weg gesleept om die te kunnen vrijwaren.”

Reddeloos verloren

“Verschillende ploegen van de brandweer gingen het vuur te lijf maar het huis is reddeloos verloren. De man kon tijdelijk de nacht elders doorbrengen. Voor de komende dagen zal de burgemeester samen met de gemeentediensten naar een oplossing zoeken.”

De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk maar het parket besliste alvast om een deskundige ter plaatse te sturen. Diens bevindingen zijn nog niet duidelijk.

(JH)