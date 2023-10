Bejaarde man (88) blust zelf brand in woning in Brugge, maar moet even later toch op controle naar ziekenhuis

Een 88-jarige man is donderdagochtend mogelijk aan erger ontsnapt nadat er in alle vroegte brand ontstond in zijn badkamer in Sint-Michiels, bij Brugge.

De tachtiger slaagde er grotendeels in om de brand zelf te blussen en alarmeerde de hulpdiensten aanvankelijk niet. Het was de thuisverpleegster die bij aankomst echter merkte dat het vuur nog steeds aan het smeulen was en alarm sloeg. Uiteindelijk moest de brandweer nog een controle uitvoeren. De 88-jarige man werd voor controle naar het ziekenhuis gebracht.