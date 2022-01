Bejaarde man (87) uit Gullegem ontkomt aan brand

In Gullegem (Wevelgem) woedde een zware brand in een woning aan Dreef Ter Walle. De tachtiger die er alleen woonde, kon net op tijd zijn huis verlaten. De woning is zwaar beschadigd.

Bij een brand, zaterdagmorgen 22 januari, is een woning aan Dreef Ter Walle zwaar beschadigd. De 87-jarige bewoner A.V., die er alleen woont, kon op tijd ontkomen en zelf de hulpdiensten bellen.

Veel schade

Het was rond 3.30 uur toen V. merkte dat zijn woonst in brand stond. Hij verwittigde onmiddellijk zijn zoon en belde ook zelf de brandweer. De brand was ontstaan op de eerste verdieping en daarna overgeslagen naar de zolder. Toen de brandweermannen aankwamen, sloegen de vlammen al door het dak.

Dat raakte, net als de rest van de bovenverdieping zwaar beschadigd. Na een halfuur had de brandweer het vuur onder controle maar ze kon niet beletten dat de schade groot was.

De 87-jarige bewoner werd uit voorzorg naar het ziekenhuis afgevoerd, maar kon al gauw terugkeren. Hij kreeg onderdak bij zijn zoon. Aanvankelijk zocht men de oorzaak van de brand bij een elektrisch deken. Later bleek ze eerder te liggen aan een verhit en smeulend kersenpitkussen.

(AV)