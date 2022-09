Bedrijfsbrandweer krijgt brand in afzuiginstallaties zelf onder controle

Maandagmorgen brak brand uit in een afdeling van het Wevelgemse SEDAC-MECOBEL. Leden van de bedrijfsbrandweer konden de situatie snel onder controle krijgen. Niemand raakte gewond.

Het waren de mensen van het bedrijf zelf, een onderneming gelegen in de Vlamingstraat, die kort na 9 uur alarm sloegen. “Er was brand ontstaan in een van de afzuiginstallaties”, klonk het in een verklaring van de brandweerofficier.

“Toen we ter plaatse kwamen, had hun interne bedrijfsbrandweer de zaak reeds onder controle. Er was geen sprake van een uitslaande brand en ook de schade bleef beperkt. Onze mensen hebben een volledige controle van het geheel uitgevoerd, zowel extern als binnenin de afzuiginstallatie. We konden er geen gevaar meer aantreffen.”

De werknemers die aan de slag waren in de getroffen hal moesten de plaats tijdelijk verlaten. Eenmaal de veiligheidscontrole uitgevoerd werd, kon iedereen terug aan de slag.