Bedrijfsbrand in Brugge heeft gevolgen: winkels dicht en geen sport op de Koude Keuken; maar match Club Brugge allicht niet in gevaar

De bedrijfsbrand bij Fietsenhandel De Scheemaeker van zaterdagnamiddag op het bedrijventerrein aan het Waggelwater zorgde ook voor de verspreiding van heel wat asbestdeeltjes. De brandweer is nog altijd aan het nablussen, asbestdeskundigen zijn ter plaatse. “Maar de asbestpartikels hebben zich zowat over een lengte van 3,5 kilometer verspreid. Ondertussen is men volop wegen aan het reinigen, maar ook de parking van het winkelcentrum langs de Expressweg waar onder meer JBC en Schoenen Torfs gevestigd zijn is verontreinigd. Die winkels blijven ook dicht. En vanavond wordt er ook nog gevoetbald in Brugge, maar wellicht zal de match van Club wel kunnen doorgaan”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

Dat er asbestdeeltjes vrijgekomen zijn bij de brand, staat dan ook al vast. “Maar we zijn vooral verrast over de lengte van 3,5 kilometer waarover die zich verspreid hebben. Aan bewoners raden we aan om de voeten aan een natte doek af te vegen als ze thuis komen. Die deeltjes zijn op zich niet gevaarlijk, enkel wanneer je ze inademt. De brandweer is nu nog aan het nablussen, maar het is vooral een grote reinigingsoperatie.”

“Uit voorzorg zullen enkele winkels dus gesloten blijven, ook op de sportterreinen van De Koude Keuken zijn de activiteiten afgelast. Deze avond is er ook nog een wedstrijd van Club Brugge (18.30 uur, tegen Charleroi, red.). Het staat vast dat er op de parking aan het voetbalstadion al deeltjes aangetroffen werden. Wellicht zullen de muren van Jan Breydel de verspreiding in het stadion wel hebben kunnen tegenhouden. Maar dat wordt verder onderzocht. Ook al omdat er deze middag nog een event met DJ’s is voor de supporters. Maar we volgen het dus op de voet.”