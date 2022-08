Bedrijf gedeeltelijk heropgestart na zware brand

Enkele dagen nadat een zware bedrijfsbrand woedde in het bedrijf, heeft Sidegro begin deze week al gedeeltelijk haar activiteiten kunnen heropstarten. “Dankzij de snelle interventie van de brandweer bleef een van onze loodsen nog gevrijwaard. Hoe de brand precies is ontstaan, is ook voor ons gissen”, aldus Valerie Desnouck van het bedrijf.

De omgeving van de haven in Roeselare werd donderdagavond opgeschrikt door een zware brand bij afvalverwerker Sidegro. De brandweer snelde massaal ter plaatse en was urenlang in de weer met blussen. De schade aan het bedrijf is aanzienlijk. Zo liep een grote loods serieuze schade op. “We zijn de brandweer erg dankbaar voor het geleverde werk. Dankzij hen bleef een van onze loodsen nog intact”, aldus Valerie Desnouck van het bedrijf. Ook voor Sidegro is het erg onduidelijk hoe de brand is ontstaan. “De brand ontstond na de werkuren. Die dag was er niet gewerkt in de loods waar het vuur is ontstaan.”

Containerverhuur

Ondertussen kon Sidegro al gedeeltelijk heropstarten. “We beschikken nog over een andere site in dezelfde straat. Onze hoofdactiviteit is containerverhuur. Naar onze klanten toe vonden we het belangrijk om hen onmiddellijk te kunnen helpen”, zegt Valerie Desnouck. “Enkele van onze containers raakten beschadigd bij de brand, maar anderen bleven gespaard. Wanneer we terug kunnen opstarten op de plaats van de omgeving van de brand is nog koffiedik kijken.”

Golfplaten

Bij de zware bedrijfsbrand kwamen vanuit de golfplaten op het dak van de loodsen ook asbestdeeltjes vrij. Die belandden op het wegdek van omliggende straten en in de omgeving van een vijftiental woningen. “De golfplaten van het dak van de loods waren spijtig genoeg asbesthoudend, net zoals dat nog bij vele bedrijven is. We waren volop bezig met geleidelijk aan alles hier te vernieuwen”, aldus Desnouck. Valerie Desnouck vindt de gevolgen van de brand voor de buurt erg jammer. “Niemand wil bij de buren op een dergelijke manier problemen veroorzaken. Gelukkig kunnen we rekenen op de stad die inmiddels de coördinatie van de opruimactie op zich nam.” Zaterdag werd een opruimfirma ingezet om in de omgeving zo veel mogelijk asbestdeeltjes te verdwijnen.

