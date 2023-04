Batterijen veroorzaken brandje in garage in Ingelmunster

Langs de Izegemstraat in Ingelmunster brak donderdag kort na de middag een brandje uit in een garage. De brand ontstond wellicht door enkele batterijen die zich in de garage bevonden. Doordat het vuur tijdig opgemerkt werd, bleef de schade beperkt.

De brandweerkorpsen van Ingelmunster en Izegem snelden omstreeks 12.10 uur naar de Izegemstraat. Een bewoonster en een elektricien die in een woning aan het werk was, hadden een brand opgemerkt in een garage die zich achteraan het perceel bevindt. In de garage wordt heel wat werkmateriaal opgeslagen en ook een oldtimer staat er opgesteld.

Bij het vaststellen van de brand verwittigde de bewoonster onmiddellijk de brandweer. Bij aankomst van de korpsen van Ingelmunster en Izegem was er al een serieuze rookontwikkeling in de garage. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle. De brandschade bleef uiteindelijk beperkt tot de omgeving van een kookplaat. De brand ontstond waarschijnlijk door enkele batterijen die ook in de garage lagen.