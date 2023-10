Batterijen van Brugs toeristenbootje vatten vuur

Even voor 15 uur maandagmiddag begonnen de batterijen van een Brugs toeristenbootje te roken. Het bootje lag aangemeerd ter hoogte van de Dijver en was klaar om toeristen te ontvangen toen plots 2 batterijen begonnen te roken.

De schipper handelde meteen en gooide de rokende batterijen prompt in de Reitjes. Een goeie reactie want lithiumbatterijen kunnen alleen geblust worden door ze in water onder te dompelen. De brandweer kwam ter plaatse en duikers haalden de batterijen boven om ze aan een touw vast te maken en prompt weer in het water gooiden om nog af te koelen.

Eens afgekoeld zullen de batterijen uit het water gehaald worden. De hele operatie kon op heel wat belangstelling rekenen van de vele toeristen. Uiteindelijk verliep alles vlot en raakte niemand gewond. Het bootje zal een tijdje uit de vaart zijn.