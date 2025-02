Op de fietsparking van supermarktketen Carrefour langs de Scheepsdalelaan in Brugge vatte dinsdagmorgen even na 9 uur de batterij van een elektrische fiets vuur.

Klanten van de supermarkt verwittigden de hulpdiensten, die de batterij van de fiets verwijderden en hem in water onderdompelden. De eigenaar van de fiets was niet in de buurt. Hem wacht een onaangename verrassing, de politie spoort de eigenaar op. Bij het voorval raakte niemand gewond.

De brandweer kwamen ter plaatse. © JVM

De eigenaar van de fiets was niet in de buurt. © JVM