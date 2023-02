Batterij van elektrische fiets vat ‘s nachts vuur in woning in Meulebeke

In de nacht van zaterdag op zondag brak er iets na 2.30 uur een brand uit langs de Oude Gentstraat in Meulebeke. Een kortsluiting aan een batterij van een elektrische fiets bleek aan de basis te liggen van de brand.

Een koppel, dat rustig lag te slapen, werd midden in de nacht opgeschrikt door een ontploffing in hun woning. Beneden in de woonkamer lag een batterij van een elektrische fiets op te laden, maar plots liep het om een onduidelijke reden fout. Het koppel snelde naar beneden en merkte dat er een grote rookontwikkeling was in hun woonkamer.

De vrouw en de man reageerden alert en verwittigden de brandweer. Die snelde onmiddellijk ter plaatse. De brandweer kreeg het vuurtje snel onder controle. De bewoners hadden een grote hoeveelheid rook ingeademd en kregen extra zuurstof toegediend.

De brandweer startte ondertussen met het ventileren van hun woning. De woning liep vooral rookschade op.

(BF)